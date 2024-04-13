Англія

"Червоні" були знищені бергамасками на Енфілді.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп після розгромної поразки від Аталанти (0:3) у Лізі Європи налаштовує своїх гравців на матч 33-го туру АПЛ з Крістал Пелес. Цитує німця BBC.

"Не думаю, що ми зараз загалом у скрутному становищі, але з погляду гри виступ з Аталантою був жахливий. Але хороша річ у справді поганому виступі полягає в тому, що можна грати краще, і ми повинні почати це робити з наступного матчу.

Нам потрібно продемонструвати реакцію, безумовно. Це зрозуміло на 100%. Я, на жаль, не вперше зазнав поразки. Ми відреагуємо, я обіцяю.

Я повинен зробити все, що в моїх силах. Це не тиск, просто така ситуація. Моя робота не найлегша у світі, хоча й не найскладніша. Коли в тебе є футболісти — ти маєш зробити все, щоб вони виходили на поле та перемагали", — заявив Клопп.

Наразі Ліверпуль разом з Арсеналом ділить першу сходинку в чемпіонаті Англії, набравши 71 пункт після 31-го зіграного туру.

Матч між Ліверпулем та Крістал Пелес відбудеться 14-го квітня, о 16:00 за київським часом.