Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 11 квітня 2024 року.
Ліверпуль — Аталанта, Getty Images
12 квітня 2024, 00:59
У рамках чвертьфіналу Ліги Європи Ліверпуль на своєму полі приймав Аталанту.
Гості сенсаційно розгромили господарів, відправивши у ворота Келлегера три голи. Матч-відповідь у Бергамо відбудеться 18 квітня.
Огляд матчу:
Ліверпуль — Аталанта 0:3
Голи: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83
Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Конате, ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 46) — Джонс (Собослаї, 46), Ендо (Жота, 76), Мак Аллістер — Елліотт (Салах, 46), Нуньєс (Діас, 60), Гакпо
Аталанта: Муссо — Дзаппакоста, Джимсіті, Гін, Лоренсо — Руджері, де Рон, Пашалич — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе (міранчук, 89)
Попередження: Гін, Руджері.