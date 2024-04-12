У рамках чвертьфіналу Ліги Європи Ліверпуль на своєму полі приймав Аталанту.

Гості сенсаційно розгромили господарів, відправивши у ворота Келлегера три голи. Матч-відповідь у Бергамо відбудеться 18 квітня. 

Огляд матчу

Ліверпуль — Аталанта 0:3

Голи: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83

Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Конате, ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 46) — Джонс (Собослаї, 46), Ендо (Жота, 76), Мак Аллістер — Елліотт (Салах, 46), Нуньєс (Діас, 60), Гакпо

Аталанта: Муссо — Дзаппакоста, Джимсіті, Гін, Лоренсо — Руджері, де Рон, Пашалич — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе (міранчук, 89)

Попередження: Гін, Руджері. 