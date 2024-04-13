Англія

Еквадорець разом з "фармацевтами" робить історію цього сезону.

Лондонський Тоттенгем зацікавлений у трансфері захисника леверкузенського Баєра П'єро Інкап'є. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, "шпори" розглядають можливість підписання 22-річного гравця збірної Еквадору найближчого літа. При цьому керівництво лондонського клубу розуміє, що домовитися з гравцем буде складно через рішення Хабі Алонсо залишитися у Баєрі ще на один сезон.

Трансфер Інкап'е, здатного грати, як у центрі, так і на лівому фланзі оборони, оцінюють не менш ніж у 40 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею два мільйони євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону П'єро Інкап'є відіграв за Баєр 33 матчі, забив один гол, віддав одну результативну передачу та заробив жовту картку.