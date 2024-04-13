Англія

Скандальний гравець може залишитися на Олд Траффорд.

Керівництво Манчестер Юнайтед остаточно не вирішило долю вінгера команди Мейсона Грінвуда. Таку інформацію надає ESPN.

22-річний англієць наразі виступає у складі іспанського Хетафе на правах оренди до кінця поточного сезону. В англійському клубі за цей сезон так і не дійшли якоїсь єдиної думки щодо майбутнього Мейсона. Півзахисника можуть продати або знову віддати в оренду. Є навіть варіант, за якого Грінвуд залишиться на Олд Траффорд у наступному сезоні.

Інтерес до вінгера МЮ проявляє Ювентус та Атлетіко, "червоні дияволи" розраховують виручити близько 30 млн. фунтів стерлінгів за свого вихованця, але такі запити є "нереалістичними" через фінансову обмеженість "старої сеньйори" та "матрацників".

Більш імовірним розвитком подій називається ще одна оренда. У такому разі угоду із Грінвудом, найімовірніше, буде продовжено до 2026 року за допомогою відповідної опції в контракті, а вже влітку 2025-го знову розглядатиметься питання про його продаж.

Зазначається, що самому англійцю подобається в Іспанії, його сім'я добре себе там почуває.

Цього сезону Мейсон Грінвуд відіграв за Хетафе 28 матчів, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.