Англія

Камерунець стресостійка людина.

Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана висловився про критику на свою адресу. Цитує 28-річного камерунця Sky Sports.

"Критика — частина життя, коли ти досягаєш такого рівня. А особливо коли ти воротар Манчестер Юнайтед, який перейшов з Інтера у статусі найкращого.

Коли ти новачок у клубі, очікування високі. Якщо пощастить, і ти добре почнеш, то все досить легко.

Але, якщо в тебе не дуже вдалий старт, потрібно залишатися сильним. Ти маєш вижити, використати шанси і знову почати демонструвати сильну гру", — сказав Онана.

Цього сезону Андре Онана відіграв за МЮ 42 матчі, пропустив 67 м'ячів та зібрав 12 "clean sheets".