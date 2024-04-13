Англія

Ілля Забарний допоміг "вишням" провести впевнений матч проти манкуніанців.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 33 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправився у гості до Борнмута. В стартовому складі господарів з перших хвилини з'явився український захисник Ілля Забарний, тоді як в манкуніанців дует Гаррі Магвайру склав молодий Віллі Камбвала.

Андре Онана довелось вступити в гру вже на стартових хвилинах, втім камерунець впорався, але це був лише перший дзвіночок. На 16 хвилині Соланке легко переграв Камбвала, який не встояв на ногах та пробив точно в кут. 1:0. Манчестер Юнайтед зміг відповісти, але не так потужно - Рашфорд увірвався в чужий штрафний та пробив з гострого кута, втім м'яч влучив в сітку з зовнішньої сторони.

Борнмут зовсім не почав грати обережніше та впевнено йшов в атаку. В одному з моментів Крісті потужно пробивав в ближній кут, але Онана грамотно обрав позицію та врятував свою команду. А згодом гості зрівняли рахунок - Забарний перервав пас з флангу, але першим на м'ячі виявився Бруну, який розстріляв ворота Борнмута. 1:1.

Втім, довго радіти команді Еріка Тен Гага не довелось. Вже незабаром Клюйверт увірвався в чужий штрафний, змістився в центр та пробив в ближній кут з-під Камбвала. 2:1. Трохи згодом Керкез пробив після подачі з правого флангу — м'яч від газону полетів у поперечину, а після добивання м'яч пройшов повз ворота, а ще за декілька хвилин Клюйверт знов був без опіки в чужому штрафному й пробив впритул, але Онана дивом врятував свою команду.

Манчестер Юнайтед теж мав свій шанс до перерви - Фернандеш не зустрів спротиву в центральній зоні та пробив, але поперечина врятувала Борнмут. Команди пішли відпочивати за рахунку 1:2, а початок другого тайму видався доволі обережним, але манкуніанці свій гол знайшли. Мейну пробив з-за меж штрафного і м'яч летів вбік Решфорда, але на шляху сфери стала рука Сміта. Фернандеш, своєю чергою, впевнено розвів м'яч та воротаря по різних кутах. 2:2.

Після цього команди почергове володіли м'ячем та намагались схилити шальки терезів на свій бік. Втім, дійсно небезпечних моментів було вкрай мало. Можна згадати, як Ілля Забарний в шикарному підкаті вибив м'яч з-під ніг Решфорда у своєму штрафному. Наприкінці гри Борнмут міг отримати пенальті, коли Камбвала збив Крісті, але фол все ж таки був за межами штрафного. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічний результат.

Борнмут — Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Соланке, 16, Клюйверт, 35 - Фернандеш, 31, 65 (пен.)

Борнмут: Нето — Сміт (Ааронс, 70), Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті — Сіністерра (Келлі, 39), Клюйверт (Унал, 75), Уаттара (Февр, 70) — Соланке

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Камбвала, Магвайр, Ван-Біссака — Каземіро, Мейну (Маунт, 78) — Гарначо (Діалло, 46), Фернандеш, Решфорд — Гойлунд

Попередження: Сенесі, Крісті, Кук, Нето