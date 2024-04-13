Атмосфера в Манчестер Юнайтед, судячи з усього, залишає бажати кращого.

На початку другого тайму Ерік тен Гаг прийняв рішення замінити Алехандро Гарначо на Амаду Діалло. Після гри нідерландський фахівець і зовсім, хоч і "дипломатичною" мовою:

"Мені під час перерви довелося шукати ще варіанти для посилення правого флангу. Ми погано грали. Гарначо протягом тижня не тренувався. Тільки вчора. Ми думали, що замінивши його, фланг буде грати інтенсивніше та якісніше".

Після цього тен Гаг вирішив не відповідати на наступні питання журналістів та залишити пресконференцію, але ця критика не залишилася поза увагою самого Алехандро Гарначо.

Юний аргентинський вінгер уподобав пости відомого блогера по МЮ Марка Голдбріджа, де була рецензія вищезгаданих слів тен Гага, направлені на критику Алехандро.