АЛЕХАНДРО ГАРНАЧО, GETTY IMAGES
13 квітня 2024, 23:36
Атмосфера в Манчестер Юнайтед, судячи з усього, залишає бажати кращого.
У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на виїзді не зумів обіграти Борнмут (2:2)
, поступаючись супернику за загальною якістю футболу.
На початку другого тайму Ерік тен Гаг прийняв рішення замінити Алехандро Гарначо на Амаду Діалло. Після гри нідерландський фахівець і зовсім розкритикував гру аргентинця
, хоч і "дипломатичною" мовою:
"Мені під час перерви довелося шукати ще варіанти для посилення правого флангу. Ми погано грали. Гарначо протягом тижня не тренувався. Тільки вчора. Ми думали, що замінивши його, фланг буде грати інтенсивніше та якісніше".
Після цього тен Гаг вирішив не відповідати на наступні питання журналістів та залишити пресконференцію, але ця критика не залишилася поза увагою самого Алехандро Гарначо.
Юний аргентинський вінгер уподобав пости відомого блогера по МЮ Марка Голдбріджа, де була рецензія вищезгаданих слів тен Гага, направлені на критику Алехандро.
"Тен Гаг тонко звинуватив Гарначо на пресконференції після матчу...
Не дуже добре виглядає, коли ти кидаєш під колеса автобуса 19-річного хлопця, який насправді зробив багато чого для вас протягом цього сезону. Але знову ж таки тен Гаг явно боїться засмутити найвище керівництво клубу".
Власне кажучи, Гарначо не особливо сподобалося, що тен Гаг вирішив "повісити всіх собак" на нього.
Зазначимо, що не так давно у тен Гага був конфлікт із Джейдоном Санчо, який нині виступає за Боруссію Дортмунд на правах оренди.