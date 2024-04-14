Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 33-го туру чемпіонату Англії, який пройде 14 квітня і розпочнеться о 18:30.

У матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Астон Віллою, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 14 КВІТНЯ, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Фінішна пряма у чемпіонських перегонах першості Англії цього сезону як ніколи цікава, інтригуюча та захоплююча, а вчора вже один із борців за це "золото" Манчестер Сіті вже здобув свою чергову перемогу над Лутоном, яка дозволила чинним чемпіонам щонайменше на добу змістити лондонський Арсенал із першого рядка турнірної таблиці АПЛ. "Каноніри", поза всякими сумнівами, збираються негайно повернути собі лідерство без непередбачених втрат, зайвого стресу, якомога безпечнішим способом та з найменшим витратами фізичних кондицій. Все ж таки не думати про найближчий виліт у Мюнхен до Баварії просто неможливо, адже там визначиться володар путівки до півфіналу Ліги чемпіонів після нічиєї 2:2 на Емірейтс Стедіум посеред тижня.

Але вищезазначений план – це ідеальний план, проте у футболі навіть такі, здавалося б, малоуразливі у багатьох аспектах команди як нинішній Арсенал змушені потрапляти у ситуації, які не завжди корелюються з логікою того, що відбувається на полі. Приклад ідеального сценарію — це останній матч підопічних Мікеля Артети в АПЛ проти Брайтона (3:2), де, можливо, не було й хвилини сумнівів, що щось йде yt за планом "канонірів". Приклад неідеального сценарію — перший матч із Баварією в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де Арсенал начебто і володів ініціативою, і частіше погрожував воротам суперника, і контролював м'яч, і не дозволяв щось створити біля своїх воріт... Більше того, лондонці навіть повели у рахунку в першому таймі, але Баварії вистачило лише двох помилок "канонірів", двох контратак та двох ударів за весь перший тайм, щоб забити два голи, причому один із цих ударів був завданий у моменті з реалізованим пенальті. І хоч Арсеналу вдалося після перерви довести справу до нічиєї, важливий урок команда мала згадати: будь-яка найменша втрата концентрації на цьому відрізку сезону може коштувати дуже дорого, навіть якщо сильної загрози не відчувається.

Астон Вілла в поточній кампанії — це команда, від якої не може не випромінювати загроза для суперників Прем'єр-ліги абсолютно будь-якого рівня, а лондонський Арсенал переконався в цьому на особистому досвіді, коли в першому колі бірмінгемці зуміли завдати "канонірам" однієї з чотирьох їхніх наявних поразок у АПЛ-2023/24 з рахунком 1:0. З іншого боку, існує і якийсь ментальний підтекст, адже нинішній керманич Астон Вілли Унаї Емері повертається на Емірейтс, щоб влаштувати культовий "гуд ібенінг" своєму колишньому клубу, де в нього пройшло все далеко не так добре, як хотілося б. Втім, зараз у іспанця все й так добре у Бірмінгемі, а його команда завдяки вчорашньому шокуючому розгрому Тоттенгема руками Ньюкасла (4:0) повернулася на четверту сходинку за рахунок різниці забитих і пропущених за рівної кількості матчів зі "шпорами".

Але позиції Астон Вілли в топ-4 поки що такі ж хиткі, яким було лідерство Арсеналу перед стартом цього туру. "Леви" в тій самій ситуації, коли кожна втрата очок може у підсумку мати фатальний характер, так ще й попереду чекає матч-відповідь з Ліллем за право вийти до півфіналу Ліги конференцій. Перший матч на Вілла Парк колектив Емері, нагадаємо, виграв. Проте чи варто вкотре говорити, що рахунок 2:1 ще абсолютно нічого не гарантує? Чи варто вкотре нагадувати, що і додаткове п'яте місце на наступний розіграш Ліги чемпіонів аналогічним чином Англії не гарантовано поки що й близько?

Тому поки що боротьба з Тоттенгемом за топ-4 залишається важливою, та й ключового форварда бірмінгемців Оллі Воткінса відокремлює всього якихось два голи (18 м'ячів) від незмінного лідера бомбардирських перегонів АПЛ в особі Ерлінга Голангда (20), тому чому б не спробувати забрати у норвежця його корону? Однак у контексті майбутньої зустрічі з Арсеналом не можна й не згадати про дискваліфікацію Дугласа Луїса, без якого центр поля Астон Вілли важко взагалі зараз уявити – це величезна втрата. Важко уявити і так званий "матч життя" сьогодні від Вілли, адже, здається, пріоритетом для Унаї Емері та його хлопців на фінальний відрізок сезону є трофей ЛК.