Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 33-го туру чемпіонату Англії, який пройде 14 квітня і розпочнеться о 16:00.

У матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та лондонським Крістал Пелес, яке пройде на Енфілді.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 14 КВІТНЯ, 16:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Останній тиждень навіть за великого бажання неможливо віднести до розряду найуспішніших за всю історію Ліверпуля. За останні сім днів підопічні Юргена Клоппа зовсім не радували своїх уболівальників хорошими новинами на футбольному полі та за його межами, так ще й у такий найважливіший відрізок сезону (окремо зазначимо: останнього сезону Клоппа як головний тренер команди!) ліверпульські фанати вирішили, що це ідеальний час для протестів проти підвищення вартості квитків на 2%, при тому, що у Ліверпуля і без того одні з найдешевших квитків в АПЛ, не кажучи вже про те, що підвищення цих цін має масовий характер на наступний сезон чемпіонату Англії (як мінімум у 17 із 20 клубів АПЛ будуть подорожчання, навіть на помітно більшу кількість відсотків, ніж у Ліверпуля). Чому така особлива увага до цієї теми? Посеред тижня фанати "червоних" вирішили влаштувати протест на Енфілді та відвідати перший домашній матч чвертьфіналу Ліги Європи з Аталантою без будь-яких прапорів та банерів. На це команда Клоппа мимоволі відповіла фанатам розгромною сенсаційною поразкою з рахунком 0:3.

Нехай якісь шанси на камбек у матчі-відповіді з бергамасками у Ліверпуля і є (враховуючи минулий досвід), але поки що передумов для цього небагато у першу чергу через і близько неідеальний футбол команди. Тож, схоже, Ліга Європи так і залишиться єдиним турніром, який не підкориться Клоппу під час його роботи у таборі мерсісайдців. Але ж тепер "вся концентрація на титул АПЛ" чи як? Що ж, тижнем раніше на "червоних" і на цьому фронті чекала болюча прикрість, адже Манчестер Юнайтед здобув абсолютно нелогічну нічию з Ліверпулем з погляду того, що відбувається на полі (2:2). І це не тільки знову вказало на наявні проблеми у колективу Клоппа з реалізацією та позиційною обороною, а й коштувало мерсісайдцям лідерства в таблиці АПЛ на користь лондонського Арсеналу за рахунок більш успішнішої різниці забитих та пропущених м'ячів. Чи вистачить у команди сил фізично та, що головне, психологічно видати ідеальний фінальний відрізок – це велике питання. Але навіть якщо вистачить, то це й близько не буде гарантією чемпіонства Ліверпуля.

Завдання Крістал Пелес на залишок сезону , звичайно, набагато скромніші, ніж у майбутнього суперника. Скажімо навіть більше: ці цілі скромніші навіть за ті, що офіційно озвучувалися керівництвом "орлів" перед стартом сезону. Про входження до першої десятки турнірної таблиці АПЛ мови вже давно не йде, а перед Олівером Гласнером вже стоїть мінімальне завдання не примудритися якимось чином вилетіти до Чемпіоншипу! Для реалізації такого несприятливого результату тренерському штабу КП потрібно буде дуже сильно "постаратися" з урахуванням багатьох факторів щодо інших команд, але суто математично п'ять очок до зони вильоту — це як однією рукою подати.

Але з погляду рівня футболу Крістал Пелес точно не можна віднести як мінімум до трійки найгірших в АПЛ. Ще раз акцентуємо: саме як мінімум. Зрозуміло, що окрім прагматичного підходу, стандартів та швидких позиційних контратак нинішні "орли" зараз запропонувати нічого не можуть, але чогось більшого в цій кампанії від них вже і не потрібно. Останній приклад — це домашній матч проти Манчестер Сіті, під час першого тайму якого Крістал Пелес був великою проблемою для чинного чемпіона, лондонці були готові неодноразово карати фаворита за помилки, але так — після перерви це вже був традиційно інший Сіті (4:2). Багато хто хоче побачити і "інший" Ліверпуль, його реакцію на останні невдачі та довготривалу домашню серію з 34 матчів , що так ганебно перервалася проти Аталанти (0:3). Інтрига: а чи здатні взагалі?