Англія

Відомий кіноактор досягає успіху не тільки на знімальному майданчику.

Валлійський Рексем вийшов у англійську Лігу 1 (третій дивізіон Англії) за два тури до завершення поточного сезону.

Перемога над Форест Грін із рахунком 6:0 у домашньому матчі 44-го туру Ліги 2 гарантувала "червоним драконам", які перебувають на другому місці (82 очки після 44 зіграних турів), фініш у топ-3 турнірної таблиці та підвищення в класі. Поточний відрив валлійського клубу від зони плей-оф склав вісім очок.

Це підвищення стало для Рексема другим поспіль. У сезоні-2022/2023 найстаріший клуб Вельсу виступав у Національній лізі (п'ятому дивізіоні Англії), набрав 111 очок у 46 матчах і з відривом у чотири очки від найближчого суперника став переможцем розіграшу, завоювавши єдиний прямий квиток у Лігу 2.

Нагадаємо, що співвласником Рексема є відома голлівудська зірка Раян Рейнольдс.