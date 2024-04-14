Англія

"Сороки" на постійній основі підпишуть вихованця "синіх".

Ньюкасл викупить контракт лівого захисника Льюїса Голла у лондонського Челсі. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, в угоді футболіста є пункт, який передбачає автоматичний викуп гравця, якщо "сороки" за підсумками сезону займуть місце в турнірній таблиці АПЛ не нижче 14-го. Після перемоги над Тоттенгемом (4:0), Ньюкасл набрав 50 очок та піднявся на шосту сходинку в чемпіонаті. Таким чином вони вже не зможуть опуститися нижче 14-й позиції.

Опція викупу 19-річного англійця складає 28 млн. фунтів стерлінгів.

Цього сезону Льюїс Голл відіграв на правах оренди за Ньюкасл 16 матчів, забив один гол та заробив дві жовті картки.