Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 13 квітня 2024 року.

У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед не залишив і мокрого місця від Тоттенгема, здобувши на Сент-Джеймс Парк розгромну перемогу з рахунком 4:0.

У цьому протистоянні Александер Ісак оформив дубль, а Ентоні Гордон записав на свій рахунок гол та два асисти, один із яких допоміг Фабіану Шеру встановити підсумковий нищівний рахунок на користь "сорок".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Тоттенгем у матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ньюкасл Юнайтед - Тоттенгем 4:0

Голи: Ісак, 30, 51, Гордон, 32, Шер, 87

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Мерфі (Лівраменто, 77), Крафт, Шер (Дамметт, 90), Берн — Лонгстафф, Гімараес (Вайт, 90), Андерсон (Рітчі, 89) — Барнс (Голл, 89), Ісак, Гордон

Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Роял, 49), Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Біссума (Кулушевські, 58), Бентанкур (Матар Сарр, 57) — Джонсон, Меддісон (Ло Чельсо, 81), Вернер — Сон (Гейб'єрг, 58)

Попередження: ван де Вен, Біссума, Ромеро, Меддісон