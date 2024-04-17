Англія

"Каноніри" готові продати свого вихованця за 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нападник лондонського Арсеналу Едді Нкетіа може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, оскільки "каноніри" готові розглянути пропозиції щодо свого вихованця. Про це це повідомляє HITC.

За інформацією джерела, у підписанні 24-річного англійського форварда зацікавлені щонайменше чотири клуби англійської Прем'єр-ліги, серед яких відзначаються столичні Вест Гем, Крістал Пелес та Фулгем, а також Борнмут, за який виступає український захисник Ілля Забарний.

Усі вищезгадані чотири клуби АПЛ планують посилити позицію центрфорварда влітку, але для трансферу Нкетії їм доведеться витратити "кругленьку" суму.

Зазначається, що Арсенал готовий розпочати переговори щодо продажу свого 14-го номера, який цього футбольного року залишається переважно на лаві для запасних, з 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

У поточному сезоні АПЛ Едді Нкетіа провів в АПЛ 27 матчів (1071 хвилину), в яких він відзначився 5 голами та 2 результативними передачами. Також на рахунку англійця є один гол на груповому етапі Ліги чемпіонів проти ПСВ.