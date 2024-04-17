Англія

"Помпеї" достроково здобули чемпіонський титул у Лізі 1.

Портсмут достроково завоював путівку до Чемпіоншипу на наступний сезон-2024/25.

Вчора, 16 квітня, Портсмут на своєму полі обіграв Барнслі з рахунком 3:2. У складі господарів поля відзначилися Кусіні Йенгі, Колбі Бішоп та Конор Шонессі.

У той же час Дербі, який іде другим у турнірній таблиці, вже не зможе дістати "помпеїв" за два тури до кінця сезону. Між командами – вісім очок.

Цікаво, що клуб очолює колишній захисник команди Джон Моусіньо, для якого це перші підопічні у кар'єрі.

Таким чином, Портсмут достроково завоював чемпіонський титул і вийшов до Чемпіоншипу, де не виступав після вильоту у 2012 році.