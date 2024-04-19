Англія

Але "червоні" будуть битися до останнього.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про чемпіонські перегони в АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Це не в наших руках. Може "Сіті" виграти всі матчі, що залишилися? Так, таке траплялося досить часто, але в них багато матчів попереду, та й суперники непрості.

Ми думаємо не про них, а про те, як нам знову почати вигравати. У нас було багато шансів, які ми втратили, але це краще, ніж не мати шансів взагалі. Я абсолютно впевнений, що ми зможемо повернутися до перемог", — сказав Клопп.