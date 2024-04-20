Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 34-го туру чемпіонату Англії, який пройде 20 квітня і розпочнеться о 21:30.

У матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Вулвергемптоном та лондонським Арсеналом, яке пройде на Молінью Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 20 КВІТНЯ, 21:30. МОЛІНЬЮ СТЕДІУМ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Протягом нинішнього сезону першості Англії Вулвергемптон справедливо заслужив статус команди, яка вміє і може створювати проблеми насамперед більш сильним суперникам. Прагматичний Гарі О'Ніл проробив справді хорошу роботу в якості головного тренера "вовків" з урахуванням досить скромної наявності кадрового потенціалу (тобто глибини складу), продажу влітку цілої низки лідерів та відсутності серйозних підсилень складу як таких через минулі проблеми клубу з фінансовий фейр-плей. Були навіть побоювання на старті сезону щодо можливого вильоту Вулвергемптона, але досить швидко команда розвіяла цей скепсис і закріпилася згодом у середині турнірної таблиці АПЛ.

Тим не менш, рано чи пізно дуже скромна глибина складу повинна була дати про себе знати: єдина перемога над Фулгемом в останніх шести матчах АПЛ при трьох поразках і двох нічиїх з борцями за виживання, а також виліт від представника Ковентрі з Чемпіоншипу в чвертьфіналі Кубка Англії — саме такі нині результати "вовків". Виліт до кінця сезону головного лідера Вулвергемптона Педру Нету, Хван Хі Чхан, який повернувся з заміни тільки в минулому матчі після травми внутрішньої поверхні стегна, а до всього цього ще й останнє пошкодження Матеуса Куньї — це величезні удари по атакуючому потенціалу команди. Удари майже по всьому, що взагалі є в О'Ніла в атаці. Крім того, вибув основний центрбек Крейг Доусон, а участь ключового латераля Аїта-Нурі досі залишається під питанням. На тлі всього цього важко уявити, на який результат у майбутньому матчі Вулвергемптон взагалі може розраховувати.

Втім, за останній тиждень рівень впевненості та оптимізму значно впав і щодо лондонського Арсеналу. У минулому турі підопічні Мікеля Артети зазнали своєї першої поразки в АПЛ у 2024 році на тлі безпрограшної серії в чемпіонаті з десяти перемог та однієї нічиєї на Етіхаді з Манчестер Сіті. Втім, навіть цієї осічки з Астон Віллою виявилося достатньо, щоб вивести діючих чемпіонів в особі "містян" на лідируючу сходинку з перевагою в два очки, а також в явні фаворити на чергову "корону" за підсумками цієї кампанії. Крім цього, в середу в Мюнхені "каноніри" мінімально поступилися місцевій Баварії та вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу, тому наразі залишаються питання щодо морального духу та поточної фізичної готовності молодої команди іспанського фахівця.

У будь-якому випадку, яким би фаворитом у чемпіонських перегонах зараз не був Манчестер Сіті, матчів у нинішньому розіграші АПЛ грати ще достатньо, а відставання від першого місця складає всього два очки. І тут вже Артета зобов'язаний знаходити правильні слова для своїх підопічних після мюнхенської невдачі, якщо не збирається капітулювати із чемпіонської боротьби раніше часу. Ще проти Астон Вілли було видно у другому таймі, наскільки втомилася команда – також друга половина зустрічі проти Баварії була абсолютно ніякою у виконанні лондонців, тому тут все ж існують питання щодо того, як використовується ротація складу. Але якщо зараз не перемагати такий знекровлений Вулвергемптон, то кого тоді взагалі перемагати?