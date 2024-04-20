Англія

Вартість півзахисника в клубі вважають невиправданими витратами.

Марокканський опорний півзахисник Соф’ян Амрабат долучився до складу англійського Манчестер Юнайтед на початку поточного сезону в якості орендованого з італійської Фіорентини.

За цей час 27-річний виконавець зарекомендував себе виключно в якості гравця ротації, провівши загалом 1169 хвилин у 23 матчах в усіх турнірах.

Наприкінці футбольного року орендна угода Амрабата добігає свого завершення й "Червоні дияволи" матимуть можливість придбати його на повноцінній основі за 20 млн євро + 5 млн євро бонусів.

Однак наразі такого бажання англійський колектив не має — агенти вже запропонували Соф’яна італійськім Мілану та Ювентусу, тож значно більш імовірними є самі ці два напрямки є пріоритетними для марокканця.