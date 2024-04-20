Англія

У чемпіонаті залишилося провести лише три матчі.

Нападник Сандерленда Назарій Русин незабаром може повернутись на поле. Про це розповів тренер "чорних котів" Майк Доддс.

"Наразі Русин тренується у загальній групі. Думаю, реальність така, що в цій грі і наступній, ймовірно, він не зможе зіграти. Його поява проти Шеффілд Венсдей, можливо, буде більш реалістичною", — наводить слова Доддса прес-служба клубу.

Нагадаємо, 25-річний українець уже місяць перебуває у лазареті і лише нещодавно почав тренуватися у загальній групі.

Нинішнього сезону Русин провів 27 матчів, у яких забив шість голів та віддав два асисти.

До кінця сезону Сандерленду залишилося провести три матчі у Чемпіоншипі. Матч проти Шеффілда буде заключним – він пройде 4 травня.