Англія

Завершилися перші два поєдинки 34 туру чемпіонату Англії.

У рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 у суботу, 20 квітня, відбулися два матчі: Лутон Таун приймав Брентфорд, а Бернлі гостював у Шеффілд Юнайтед.

Дубль нападника Йоана Вісса забезпечив Брентфорду комфортну перевагу за підсумками другого тайму. По перерві "бджоли" відзначилися ще тричі. Український півзахисник Єгор Ярмолюк вийшов на поле на 83-й хвилині, за рахунку 4:0 на користь гостей.

Лутон Таун — Брентфорд 1:5

Голи: Беррі, 90+2 — Вісса, 24, 45+1, Піннок, 62, Льюїс-Поттер, 64, Шаде, 86

Лутон Таун: Камінські — Берк (Беррі, 46), Менгі, Ошо — Каборе (Оньєдінма, 35), Локонга (Хашіока, 71), Барклі, Дауті — Кларк (Мпанзу, 81), Чонг (Таунсенд, 71) — Морріс

Брентфорд: Флеккен — Піннок, Аєр (Роерслев, 77), Коллінз — Льюїс-Поттер (Шаде, 71), Єнсен (Ярмолюк, 83), Янельт, Дамсгор (Нергор, 71), Регілон — Мбемо, Вісса (Мопе, 83)

Попередження: Дауті — Піннок, Дамсгор

Бернлі на виїзді розібрався з Шеффілд Юнайтед, відірвавшись від нього у турнірній таблиці АПЛ на 7 очок. Зимовий новачок гостей захисник Лоренц Ассіньйон, орендований у Ренна, відзначився дебютним голом у чемпіонаті Англії.

Шеффілд Юнайтед — Бернлі 1:4

Голи: Гамер, 52 — Брун Ларсен, 38, Ассіньйон, 40, Фостер, 58, Гудмундссон, 71

Шеффілд Юнайтед: Грбич — Богл, Ахмедходжич, Трасті — Макейті, В. Соуза (Арчер, 68), Арбластер, Гамер (Норвуд, 78), Озборн — Бреретон, Макберні (Брукс, 78)

Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев, Тейлор — Вітінью (Гудмундссон, 70), Каллен, Берге, Брун Ларсен (Браунгілл, 59) — Фостер (Фофана, 84), Одобер (Амдуні, 85)

Попередження: Озборн