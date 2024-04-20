Захисник хотів би залишитися в Боруссії Дортмунд.
ЯН МАТСЕН, GETTY IMAGES
20 квітня 2024, 19:58
Ян Матсен може не повернутися в Челсі з оренди.
За інформацією журналіста Патріка Бергера, Матсен хоче влітку покинути Челсі на постійній основі. За словами джерела, лондонський клуб уже проінформований про його плани.
22-річний лівий захисник, який виступає за Боруссію Дортмунд на правах оренди, почувається комфортно в Німеччині та хоче залишитися.
Сума відступних нідерландського футболіста становить 35-40 мільйонів євро.
У цьому сезоні Бундесліги Матсен зіграв 13 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.