Англія

Доля матчу вирішилась у другому таймі, у якому своєчасно намагалась грати в футбол лише одна команда.

Чемпіонські перегони в англійській Прем’єр-лізі тривають і, судячи з усього, ми ще довго будемо повторювати цю фразу. Можливо, навіть до моменту завершення останнього кола. Річ у тім, що вся трійка лідерів відзначилась посеред звітного тижня в негативному контексті, вилетівши з чвертьфіналів єврокубків: Ліги чемпіонів — у контексті Манчестер Сіті та лондонського Арсенала, та Ліги Європи, якщо говорити про Ліверпуль.

А отже для команд Хосепа Гвардіоли, Мікеля Артети та Юргена Клоппа наставав той самий момент, коли всі сили потрібно було кинути на матчі внутрішньої арени. А в "містян" при цьому ще й Кубок Англії залишається, через що ці вихідні вони пропускають, тоді як "каноніри" вже виграли свій матч у гостях у Вулвергемптона напередодні та очолили турнірну таблицю (2:0). А ось про поїздку Ліверпуля в гості до лондонського Фулгема, який не має як такої турнірної мотивації, нам ще треба було поговорити окремо.

Цей матч був точно не придназначений для слабких духом уболівальників команди Клоппа, бо його треба було банально перетравити через силу. Особливо в першому таймі. Дуже важкий футбол від обох команд. Фулгем, який майже не атакує. Ліверпуль, який майже нічого не може створити. І так увесь час до перерви.

Майже, бо магія АПЛ себе цього разу проявила в тому, що навіть за таких умов обидві команди зуміли забити. Як? Та просто — Трент на 32 хвилині поклав фірмовий удар із штрафного в лівий верхній кут, а потім "червоні" не дограли тайм до завершення й пропустили другим чи третім темпом, коли Кастань добивав м’яч у сітку в центрі штрафного.

Із цікавого до перерви було тільки це, тому швидко глянули на рахунок, і не пожалкували через те, що щось пропустили, якщо не дивились від самого початку. Не беремось стверджувати при цьому, що те, що ми побачили в другому таймі, хоч якось якісно відрізнялось від часу матчу до перерви. Звичайний собі футбол. І знову з двома м’ячами.

Але цього разу Фулгем не мав до них жодного стосунку, окрім як воротар Лено, який спочатку був змушений витягати із сітки дальній постріл від Гравенберха із зони перед штрафним у правий верхній кут, а вже на 72 хвилині його обійшов на швидкості Жота з передачі Гакпо й пробив у порожні ворота. Але поміж цими атаками Ліверпуля тільки команда Клоппа й володіла м’ячем. Фулгема ніби й не існувало в плані власних атак, а коли схопились за голову та побігли, то було вже запізно.

У наступному турі лондонський Фулгем зіграє домашнє дербі проти Крістал Пелес, тоді як на Ліверпуль очікує гостьове Мерсісайдське дербі проти Евертона.Фулгем —1:3Кастань, 45+2 — Александер-Арнольд, 32, Гравенберх, 53, Жота, 72Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Пальїнья (Керні, 71), Лукич — Декордова-Рід (Вілсон, 70), Перрейра, Івобі (Траоре, 85) — Муніз.Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 80), Кванса, ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Ендо, Гравенберх (Мак Аллістер, 74) — Гакпо (Собослаї, 87), Жота (Нуньєс, 74), Луїс Діас (Салах, 75).Попередження: Пальїнья, Адарабіойо, Кастань.