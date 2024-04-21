Англія

Наставник дав свій коментар.

Ерік тен Гаг відзначив перевагу МЮ над Ковентрі більшу частину матчу.

"Приголомшливий матч, але й дивний. Ми повністю контролювали гру протягом довгого часу, а у фінальній частині просто віддали перевагу. Але ми проявили стійкість і здобули перемогу в серії пенальті.

Ми контролювали гру 75 хвилин, а за те, що сталося в наступні 15, слід похвалити "Ковентрі".

Нам потрібно додавати. Ми багато про це говоримо. Для початку потрібно поставити себе у виграшне становище, але потім потрібно довести справу до кінця. Але ми в такі моменти робимо помилки і не виконуємо обов'язки", — сказав тен Гаг.