Англія

Культові гравці потрапили у визначний список.

Ендрю Коула та Джона Террі введено до залу слави англійського футболу — повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Що до форварда, то він був важливим гравцем у складі Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона, який вигравав "требл" у сезоні-1998/99, де Енді в тому числі забивав гол і віддавав асист у півфіналі Ліги чемпіонів з Ювентусом, а також багато інших трофеїв. Також виступав у Манчестер Сіті, Ньюкаслі, Блекберні.

В свою чергу Джон є екс-капітаном і одним з головних ключових гравців Челсі, разом з клубом розпочав нову еру в його історії, виграв чемпіонат Англії, Кубок Англії, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, інші турніри, як і Коул, Террі відіграв велику частину матчів у збірній Англії.

Також у залі слави введено екс-захисника Арсеналу, Челсі Ешлі Коула.