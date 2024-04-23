Англія

Трагедія сталася у 2019 році.

Кардіфф, який виступає в Чемпіоншипі, хоче стягнути з Нанта 120 мільйонів євро у якості компенсації за трансфер Еміліано Сали, що не відбувся, в 2019 році, повідомляє L'Equipe.

Нагадаємо, у січні 2019 року аргентинець загинув в авіакатастрофі, коли летів із Франції до Великобританії для підписання контракту. Влітку минулого року ФІФА зобов'язала Кардіфф виплатити Нанту всі гроші за трансфер, що не відбувся.

За інформацією джерела, Кардіфф подав позов до Комерційного суду Нанта. На думку валлійського клубу, оскільки переліт футболіста до Англії організовував Нант, саме він повинен нести відповідальність за зірваний трансфер, який приніс їм фінансові та репутаційні втрати.

Також зазначається, що така космічна сума заснована на проведеній експертизі, де аналітики вважали, що Кардіфф мав 54% шанс уникнути вильоту з АПЛ до Чемпіоншипу в тому випадку, якби перехід Сали відбувся.

Вимога також ґрунтується на втраті доходів між сезонами-2018/19 та 2022/23, яка оцінюється у 52,9 млн євро, а також на втраті вартості, оціненої у 67,3 млн євро.

У той же час Нант подав зустрічний позов, вимагаючи відшкодувати клубу моральну шкоду, завдану Кардіффом.