Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився про витрати Челсі на футболістів.

"З таким складом і тренером у них все вийде. Якщо подивитися на історію АПЛ в останні 20 років, то можна побачити явний взаємозв'язок між подіями в лізі й тим, хто витратив найбільше.

Вони заслуговують набагато вищих позицій у лізі, якщо подивитися на те, чого вони досягли і як грають. Вони вийшли у фінал Кубка англійської ліги, дійшли до півфіналу Кубка Англії і могли б пройти далі.

Думаю, Маурісіо Почеттіно виконав вражаючу роботу, і я впевнений, що він допоможе команді досягти успіху", – сказав Артета.

Матч Арсенал – Челсі відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.