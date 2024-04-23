Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг висловився про проблеми Манчестер Юнайтед цього сезону.

У півфіналі Кубка Англії Манчестер Юнайтед обіграв Ковентрі в серії пенальті. Основний час завершився з рахунком 3:3, при цьому у 2-му таймі МЮ пропустив тричі при рахунку 3:0 на свою користь.

“Найважливіше, що ми можемо зробити – це поставити себе у виграшне становище за рахунок структури.

Ми бачили це у багатьох випадках, ми бачили це в епізоді з першим голом та в інших матчах. Але деякі речі, необхідні для того, щоб доводити ігри до кінця, пов'язані з менталітетом та фізичною підготовкою, а ми не маємо для цього необхідних інструментів. Ми йдемо на компроміси із четвіркою захисників, нам необхідно проявити творчий підхід з урахуванням втрат та можливостей для заміни.

Нам необхідно читати гру, ми знаємо, що маємо додавати, коли суперник іде на ризик. Але нам також потрібний повний склад, щоб виправити це", – сказав тен Гаг.

Зазначимо, що у фіналі Кубка Англії Манчестер Юнайтед зіграє проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться 25 травня.