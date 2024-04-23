Англія

У клубі розраховують на досвідченого центрфорварда.

Центральний нападник Денні Велбек може невдовзі оновити свою угоду з Брайтоном, передає видання The Athletic.

Колектив Роберто Де Дзербі наближається до того, щоб утримати 33-річного англійця принаймні ще на сезон. Велбек може отримати новий однорічний або дворічний контракт, тоді як його нинішній втрачає чинність наприкінці поточного сезону. Наразі необхідних підписів сторін немає, але очікується, що вони з'являться вже найближчим часом.

"У мій час це його найкращий період, чудовий гравець, чудовий хлопець. Ми повинні втримати його на ще чимало років. Він дуже добре грає і є важливим для молодих гравців, а також для роздягальні", — вважає італійський керманич Брайтона.

Протягом цієї кампанії Велбек взяв участь у 31 матчі свого клубу, відзначившись 6 голами та асистом. У лютому 2024 року він став п'ятим гравцем, якому вдалося забити більше 20 голів за Брайтон в АПЛ.