Англія

Німецький універсал "канонірів" відзначив індивідуальний успіх проти колишньої команди.

У рамках перенесеного матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги відбулося лондонське дербі між Арсеналом та Челсі.

У цьому протистоянні нападник "канонірів" Кай Гаверц, який перейшов із Челсі влітку минулого року за 75 мільйонів євро, оформив у ворота колишнього клуба дубль.

Спочатку на 57-ій хвилині 24-річний німець відгукнувся на красиву передачу Мартіна Едегора, а вже на 65-ій хвилині Кай забив свій другий м'яч після пасу Букайо Сака, чим довів рахунок на табло до нищівного (4:0).

Відзначимо, що обидва свої голи у ворота Челсі німецький універсал вирішив відсвяткувати.

У поточному сезоні Кай Гаверц провів за Арсенал 47 матчів у всіх турнірах (3394 хвилини), в яких він забив 12 голів та віддав 5 результативних передач.