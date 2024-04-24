Англія

Football.ua представляє прев'ю до перенесеного матчу 29-го туру чемпіонату Англії, який пройде 24 квітня і розпочнеться о 22:00.

У перенесеному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове територіальне протистояння Мерсісайда між Евертоном та Ліверпулем, яке пройде на Гудісон Парк.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СЕРЕДА, 24 КВІТНЯ, 22:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

За підсумками свого останнього матчу проти Ноттінгем Форест, який є прямим конкурентом у боротьбі за виживання, Евертон зміг здобути комфортну та важливу перемогу з рахунком 2:0. Тепер, за наявності одного матчу в запасі, підопічних Шона Дайча відділяють від зони вильоту п'ять очок, і це при тому, нагадаємо, що з "ірисок" протягом поточного сезону у загальному було знято аж вісім пунктів через порушення фінансових правил АПЛ (взагалі штраф склав 12 очок, але завдяки апеляції клубу вдалося повернути собі чотири).

У нинішній ситуації вимагати чогось більшого від тренерського штабу на чолі з Дайчем – це справжній злочин. З урахуванням травм, загальних проблем із глибиною складу та відсутністю адекватної ротації англійський фахівець виконав просто висококласну роботу, але треба розуміти, що фізичні кондиції у команди не нескінченні, тому часом і трапляються відверто провальні результати на кшталт нещодавньої розгромної поразки від Челсі з рахунком 0:6 . Вимагати від нинішнього Евертона якогось красивого та атакуючого футболу також не варто, особливо проти суперників із вищим індивідуальним класом. У майбутньому матчі навряд чи варто чекати від "ірисок" якогось тактичного сюрпризу — вони намагатимуться набрати очки з принциповим суперником за рахунок гри дуже низьким блоком, сподіваючись десь втекти в контратаку або реалізувати стандарт.

Ліверпуль, у свою чергу, перебуває в тому положенні, коли більше не має права помилятися та втрачати очки, якщо хоче й надалі продовжувати зберігати свій статус одного з учасників чемпіонських перегонів АПЛ. Більше того, підопічні Юргена Клоппа тепер змушені сподіватися на осічки обох своїх конкурентів в особі лондонського Арсеналу та Манчестер Сіті на фінальному відрізку чемпіонату, при цьому перші вчора ще більше збільшили свою перевагу у різниці забитих та пропущених завдяки розгромній перемозі над Челсі з рахунком 5:0.

Як і багато інших команд, Ліверпуль помітно втомився (що цілком закономірно) та наразі фізично не здатний тримати високий рівень інтенсивності в матчах протягом двох таймів, особливо коли суперник чинить безпосередній опір. Щось подібне ми бачили і в програному матчі проти Крістал Пелес (0:1), і в останньому переможному поєдинку проти Фулгема (3:1), коли колективу Клоппа таки вдалося у другому таймі дотиснути "дачників" і не пропустити при цьому самим (а могло статися й таке). Безперечно, як мінімум в індивідуальному класі Ліверпуль вже не перший рік перевершує Евертон — задачі клубів банально знаходяться на різних полюсах. Втім, незважаючи на це, не завжди можна бути впевненими в легкій перемозі "червоного Мерсісайда" на 100%. Особливу тривожність викликає чергова травма Діогу Жоти, який має величезний та очевидний вплив на атаку команди та насамперед реалізацію Ліверпуля.