Англія

Football.ua представляє прев'ю до перенесеного матчу 29-го туру чемпіонату Англії, який пройде 25 квітня і розпочнеться о 22:00.

У перенесеному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Брайтоном та Манчестер Сіті, яке пройде на Амекс Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ЧЕТВЕР, 25 КВІТНЯ, 22:00. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вкрай непростий календар Брайтона продовжиться очною зустріччю з чинним чемпіоном Англії. За останні п'ять матчів підопічним Роберто Де Дзербі довелося зіграти не лише з Ромою у плей-оф Ліги Європи, а й у рамках АПЛ із Ліверпулем та Арсеналом. Останні результати "чайок", звичайно, навряд чи можуть радувати — жодної перемоги в чемпіонаті в чотирьох поєдинках поспіль, проте ці незадовільні результати цілком зрозумілі та очікувані не тільки через важкий графік.

Сам Роберто Де Дзербі вже заявляв, що єдина проблема його команди зараз – це численні травми ключових виконавців, і з італійським фахівцем тут важко якось не погодитись. Ключові фланги атаки в особі Каору Мітоми та Джессі Марша, талановиті Еван Фергюсон та Хуліо Енсісо, важливі для лінії оборони Адам Вебстер та Тарік Лемпті, а до всього цього знову вилетів ключовий лівий захисник Первіс Еступіньян... Все це лише мала частина тих кадрових проблем, з яким тренерському штабу Брайтона зараз доводиться справлятися на і без того важкому фінальному відрізку сезону. І на тлі всього цього прогнози щодо "чайок" неоптимістичні не тільки в майбутньому матчі з однією з найсильніших команд світу, а й щодо єврокубкових амбіцій клубу з південного узбережжя Великої Британії.

Манчестер Сіті , безперечно, так само втомився, як і будь-яка інша команда англійської першості. Колектив Хосепа Гвардіоли пережив вкрай енерговитратне двоматчеве протистояння з мадридським Реалом, за підсумками якого манкуніанці вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу через програну серію пенальті на Етіхаді. Втім, ця закономірна фізична втома "містян" не йде в жодне порівняння з Брайтоном, адже глибина складу у Гвардіоли знаходиться на абсолютно іншому рівні, та й таких серйозних кадрових проблем у таборі Сіті не спостерігається й близько.

Крім того, у суботу гравці Манчестер Сіті вкотре довели, що навіть відсутність нормального рівня фізичних кондицій у команди не скасовує факту наявності у виконавців високого індивідуального класу. У півфіналі Кубка Англії лондонський Челсі виглядав набагато краще по грі, змушував "містян" закриватися в обороні, але зрештою саме Сіті пробився до заключного раунду найстарішого футбольного турніру завдяки єдиному голу Бернарду Сілви. Такі перемоги прийнято називати "чемпіонськими", але саме чемпіонство в Прем'єр-лізі команді Гвардіоли поки що взагалі не гарантовано. І якщо Ліверпуль учора фактично зійшов із дистанції у боротьбі за "золото" через поразку від Евертона у мерсісайдському дербі, то Арсенал своїм тотальним знищенням Челсі з рахунком 5:0 наразі не дає Манчестер Сіті абсолютно жодного права на помилку. І чесно кажучи, ми дуже здивуємося, якщо ця осічка станеться саме в сьогоднішньому матчі, з огляду на те, які великі проблеми має Брайтон зі складом.