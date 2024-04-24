Англія

Колишній гравець збірної Англії завершив футбольну кар'єру минулого літа, а тепер очолив клуб із Чемпіоншипу.

Вотфорд на своєму офіційному сайті оголосив про те, що Том Клеверлі став повноцінним головним тренером першої команди.

З тих пір, як минулого місяця 34-річний фахівець тимчасово обійняв цю посаду, він провів на чолі Вотфорда сім матчів у Чемпіоншипі (п'ять суперників були з топ-7 турнірної таблиці), в яких "шершні" зазнали лише однієї поразки при п'яти нічиїх та одній перемозі.

Завдяки цим успіхам керівництво Вотфорда, який веде боротьбу за збереження прописки у другому дивізіоні Англії, надало колишньому гравцю збірної Англії повноцінний контракт в якості головного тренера.

Нагадаємо, що Том Клеверлі завершив професійну кар'єру гравця лише минулого літа через травму, після чого став тренером в академії Вотфорда та вивів команду U-18 на друге місце в Лізі професійного розвитку.