Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та Ліверпуль.

Евертон та Ліверпуль зіграють у рамках мерсісайдського дербі на Гудісон Парк у тридцять четвертому турі англійської Прем'єр-ліги.

Шон Дайч, після перемоги над Ноттінгем Форест (2:0), залучив до стартового складу Годфрі праворуч у захисті, тоді як Гарнер повернеться до центральної вісі, а Віталій Миколенко звично розташується ліворуч у захисті.

Юрген Клопп, на тлі перемоги над лондонським Фулгемом (3:1), використав із перших хвилин Джонса, Собослаї та Мак Аллістера в центральному трикутнику, тоді як Салах та Нуньєс повернуться до атаки.

Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гує, Гарнер, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн.

Запасні: Вірджинія, Кін, Янг, Онана, Гомеш, Воррінгтон, Гант, Данжума, Шерміті.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс, Собослаї, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс, Луїс Діас.

Запасні: Келлегер, Гомес, Цимікас, Кванса, Ендо, Елліотт, Гравенберх, Кларк, Деннс.



Гра Евертон — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.