Англія

Шеффілд Юнайтед створив проблеми команді Еріка тен Гага, проте у фінальному відрізку Бруну Фернандеш та Расмус Гойлунн врятували свого тренера.

У рамках перенесеного матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Шеффілд Юнайтед, який займає останню сходинку в турнірній таблиці та фактично змирився з майбутнім вильотом до Чемпіоншипу.

Втім, статус явного аутсайдера традиційно для матчів проти манкуніанців не завадив "клинкам" змусити добряче понервувати підопічних Еріка тен Гага.

Протягом цього поєдинку Шеффілд Юнайтед двічі вів у рахунку завдяки голам Богла та Бреретона, проте кожного разу "червоним дияволам" вдавалося повертати інтригу в цьому протистоянні.

У підсумку голи Магвайра и Гойлунна, а також дубль Бруну Фернандеша (один м'яч — реалізований пенальті) дозволили Манчестер Юнайтед записати до свого активу вкрай непрості три очки проти найгіршої команди поточного сезону АПЛ.

Манчестер Юнайтед — Шеффілд Юнайтед 4:2

Голи: Магвайр, 42 Фернандеш, 61 (пен), 81 Гойлунн, 85 - Богл, 35 Бреретон, 50

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Каземіро, Магвайр, Ван-Біссака — Еріксен (Мактоміней, 64), Мейну (Амрабат, 90) — Антоні (Діалло, 55), Фернандеш, Гарначо — Гойлунн (Вітлі, 90)

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Голгейт, Ахмедходжич, Трасті — Богл (Норвуд, 78), Гамер, Арбластер, Осборн, Брукс (Соуза, 46) — Бреретон, Арчер (Макейті, 62)

Попередження: Голгейт