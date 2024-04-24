Англія

Відбувся черговий матч 29 туру англійської Прем'єр-ліги.

У поєдинку 29 туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес несподівано обіграв Ньюкасл з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли на 55 хвилині результативним ударом відзначився Жан-Філіп Матета. Потім на 88 хвилині Матета оформив дубль, подвоївши перевагу "склярів".

Таким чином, Крістал Пелес набрав 39 очок і посідає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ, а у Ньюкасла 50 балів та сьомий рядок.

Крістал Пелес — Ньюкасл Юнайтед 2:0

Голи: Матета, 55, 88.

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Річардс — Муньйос (Ворд, 90), Вортон (Рідевалд, 83), Г'юз, Мітчелл — Аю (Олісе, 73), Езе (Шлупп, 83) — Матета.

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Мерфі (Вілсон, 65), Крафт, Шер, Берн — Лонгстафф (Вайт, 90), Гімараес, Андерсон (Рітчі, 90) — Гордон, Ісак, Барнс (Голл, 65).

Попередження: Річардс, Аю, Вортон — Гордон, Лонгстафф, Андерсон.