Англія

Евертон із травмою Миколенка майстерно розібрався з Ліверпулем у мерсісайдському дербі

Команда Шона Дайча знайшла, що сказати Юргену Клоппу в якості заключного слова в його останньому сезоні на чолі Ліверпуля.

Евертон — Ліверпуль, Getty Images

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Евертон — Ліверпуль 2:0

Голи: Брентвейт, 27, Калверт-Льюїн, 58



Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко (Янг, 46) — Гаррісон, Гує (Онана, 75), Гарнер, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Шерміті, 90+4).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 83), Конате (Кванса, 64), ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 84) — Джонс (Елліотт, 63), Собослаї (Ендо, 63), Мак Аллістер — Салах, Нуньєс, Луїс Діас.



Попередження: ван Дейк, Діас, Мак Аллістер