Англія
25 квітня 2024, 00:03
Евертон із травмою Миколенка майстерно розібрався з Ліверпулем у мерсісайдському дербі
Команда Шона Дайча знайшла, що сказати Юргену Клоппу в якості заключного слова в його останньому сезоні на чолі Ліверпуля.
Евертон — Ліверпуль, Getty Images
25 квітня 2024, 00:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Евертон — Ліверпуль 2:0
Голи: Брентвейт, 27, Калверт-Льюїн, 58
Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко (Янг, 46) — Гаррісон, Гує (Онана, 75), Гарнер, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Шерміті, 90+4).
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 83), Конате (Кванса, 64), ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 84) — Джонс (Елліотт, 63), Собослаї (Ендо, 63), Мак Аллістер — Салах, Нуньєс, Луїс Діас.
Попередження: ван Дейк, Діас, Мак Аллістер