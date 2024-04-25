Англія

Першим та єдиним до цього був Карло Анчелотті.

У рамках перенесеного матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон у мерсісайдському дербі впевнено обіграв Ліверпуль на Гудісон Парк (2:0), завдавши нищівного удару по чемпіонським амбіціям принципового суперника.

Як повідомляє статистичний портал Squawka, Шон Дайч став лише другим головним тренером "ірисок", якому вдалося здобути перемогу над Ліверпулем на чолі з Юргеном Клоппом (німець є керманичем "червоних" з жовтня 2015 року).

Раніше подібне вдавалося лише поточному керманичу мадридського Реала Карло Анчелотті, коли він в якості головного тренера Евертона здолав команду Клоппа на Енфілді у лютому 2021 року з рахунком 2:0.

Щодо перемог Евертона над Ліверпулем саме на домашньому Гудісон Парк, то це сталося вперше з 2010 року (2:0), а одним із авторів голів у ворота "червоних" тоді став поточний головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета.

Зазначимо, що в епоху Юргена Клоппа в Ліверпулі на посаді головного тренера Евертон також очолювали такі фахівці, як Роберто Мартінес, Рональд Куман, Сем Еллардайс, Марку Сілва, Рафаель Бенітес та Френк Лемпард.