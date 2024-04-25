Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 24 квітня 2024 року.

У перенесеному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон у домашньому матчі здобув історичну перемогу в мерсісайдському дербі над Ліверпулем.

Різниця поміж командами, що однаково прагнули перемогти, полягала в тому, що футболісти Шона Дайча забивали у своїх моментах посеред обох таймів, а суперники — ні.

У підсумку, знесилений Ліверпуль поставив під сумнів свою участь у чемпіонських перегонах, тоді як Евертон, здається, гарантував собі місце в "еліті" навіть за умов штрафу -8 очок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Ліверпуль у матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Евертон — Ліверпуль 2:0

Голи: Брентвейт, 27, Калверт-Льюїн, 58

Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко (Янг, 46) — Гаррісон, Гує (Онана, 75), Гарнер, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Шерміті, 90+4).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 83), Конате (Кванса, 64), ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 84) — Джонс (Елліотт, 63), Собослаї (Ендо, 63), Мак Аллістер — Салах, Нуньєс, Луїс Діас.

Попередження: ван Дейк, Діас, Мак Аллістер