Англія

Все в руках "Сіті".

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес висловився щодо чемпіонської гонки в АПЛ. Цитує аргентинця офіційний сайт "містян".

"У нас є можливість знову стати чемпіонами. Ми можемо завоювати ще два трофеї, і ми раді цьому.

Це був важкий тиждень, тому що ми програли в Лізі чемпіонів. Але потім ми хотіли вийти у фінал Кубка Англії і ми зробили це.

Якщо ми будемо виконувати наш план на гру, то зможемо вигравати в кожному матчі, і тільки від нас залежить, чи станемо ми чемпіонами.

Манчестер Сіті повинен бути сильним, тому що в нас немає право на помилку. Ми повинні перемагати в кожному матчі, якщо хочемо стати чемпіонами", — заявив Альварес.

Наразі Манчестер Сіті йде на третій позиції в АПЛ, відстаючи від лідируючого Арсеналу на чотири пункти, але маючи на два зіграних матчі менше за своїх конкурентів.