Все в руках "Сіті".
Альварес, getty images
25 квітня 2024, 13:21
Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес висловився щодо чемпіонської гонки в АПЛ. Цитує аргентинця офіційний сайт "містян".
"У нас є можливість знову стати чемпіонами. Ми можемо завоювати ще два трофеї, і ми раді цьому.
Це був важкий тиждень, тому що ми програли в Лізі чемпіонів. Але потім ми хотіли вийти у фінал Кубка Англії і ми зробили це.
Якщо ми будемо виконувати наш план на гру, то зможемо вигравати в кожному матчі, і тільки від нас залежить, чи станемо ми чемпіонами.
Манчестер Сіті повинен бути сильним, тому що в нас немає право на помилку. Ми повинні перемагати в кожному матчі, якщо хочемо стати чемпіонами", — заявив Альварес.
Наразі Манчестер Сіті йде на третій позиції в АПЛ, відстаючи від лідируючого Арсеналу на чотири пункти, але маючи на два зіграних матчі менше за своїх конкурентів.