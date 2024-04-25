Манчестер Сіті в рамках поєдинку 29 туру АПЛ зіграє на виїзді проти Брайтона. В стартовому складі чинного чемпіона зіграють Кевін Де Брюйне та Хуліан Альварес. У Брайтона в запасі залишився Адінгра.

Брайтон: Стіл — Велтман, ван Геке, Данк, Барко — Гросс, Балеба — Лаллана, Модер, Педро — Велбек

Запасні: Вербрюгген, Ігор, Вебстер, Оффіа, Буонанотте, Енсісо, Адінгра, Фаті, О'Магоні

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Аке, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Сілва, де Брюйне, Фоден — Альварес

Запасні: Ортега, Гомес, Діаш, Стоунз, Льюїс, Гріліш, Нунеш, Бобб, Доку

Нагадаємо, матч Брайтон — Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.