Сталося це в поєдинку проти Брайтона.
Філ Фоден, Getty Images
25 квітня 2024, 23:56
У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вирушив на виїзд до Брайтона.
У підсумку, колектив Пепа Гвардіола здобув перемогу з рахунком 4:0.
Один із голів записав на свій рахунок Філ Фоден — як виявилося, він став для гравця Манчестер Сіті ювілейним, 50-м у вищій лізі англійського футболу.
У поточному сезоні Фоден провів 47 матчів за "містян" у всіх турнірах: на його рахунку 22 голи і 10 результативних передач.