Англія

Сталося це в поєдинку проти Брайтона.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вирушив на виїзд до Брайтона.

У підсумку, колектив Пепа Гвардіола здобув перемогу з рахунком 4:0.

Один із голів записав на свій рахунок Філ Фоден — як виявилося, він став для гравця Манчестер Сіті ювілейним, 50-м у вищій лізі англійського футболу.

У поточному сезоні Фоден провів 47 матчів за "містян" у всіх турнірах: на його рахунку 22 голи і 10 результативних передач.