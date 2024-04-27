Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 35-го туру чемпіонату Англії, який пройде 27 квітня і розпочнеться о 14:40.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Вест Гемом та Ліверпулем, яке пройде на Лондон Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 27 КВІТНЯ, 14:30. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Останнім часом Вест Гем Юнайтед фігурує у пресі серед тих команд АПЛ, які цілком реально можуть незабаром змінити свій тренерський штаб. Девід Моєс з моменту свого призначення у грудні 2017 року зумів підняти "молотобійців" із боротьби за виживання на рівень регулярного учасника єврокубків та виграти для лондонського клуба його перший трофей за останні 43 роки. Але ще минулого сезону з'являлися думки, що розвиток Вест Гема ніби зупинився на одному місці — десь навіть деградує -тому інформація про переговори з тими ж Хуленом Лопетегою або Рубеном Аморімом не є якимись безпідставними.

Можлива відставка Моєса почала всерйоз обговорюватись і через останні вкрай незадовільні результати команди. І якщо виліт з Ліги Європи від новоспеченого чемпіона Німеччини леверкузенського Баєра в цілому сприймається адекватно, то наявність лише однієї перемоги у "молотобійців" в останніх восьми матчах з урахуванням усіх турнірів ігнорувати дуже важко, особливо коли зазвичай прагматичний Вест Гем пропускає аж п'ять голів у лондонському дербі від Крістал Пелес (2:5). Безперечно, тут зіграв свою роль і насичений графік матчів, і травми основного центру захисту разом із головною зіркою команди Джарродом Боуеном, який, як очікується, вже буде готовий сьогодні зіграти. Але босів "молотобійців" цікавить місце в єврокубках, але поки що підопічні Моєса задовольняються лише хитким восьмим місцем у таблиці АПЛ.

Ще не офіційно, але Ліверпуль уже визначився зі своїм майбутнім головним тренером, який замінить на цій посаді Юргена Клоппа. Про Арне Слота як одного з найбільш підходящих кандидатів ми говорили ще наприкінці січня цього року , але історія нідерландця в Мерсісайді розпочнеться вже після цієї кампанії, а поки що свою багаторічну історію має завершити Клопп. І, безперечно, наразі причин для радості для вболівальників "червоних" у фінальному відрізку нинішнього сезону фактично немає. Тріумф у Кубку англійської ліги може стати останнім трофеєм легендарного німецького фахівця в Ліверпулі, адже фізична втома, погана реалізація моментів, позиційні елементарні помилки в обороні та посередня форма деяких виконавців з різних причин, у тому числі через травми, стали причинами того, що мерсісайдці програли за останні кілька тижнів практично все, що тільки могли.

Англійська Прем'єр-ліга — єдиний турнір, де Ліверпуль ще зберігає хоча б мінімальні шанси на "золото", проте нещодавні поразки від Крістал Пелес та Евертона в рамках мерсісайдського дербі знизили ці шанси взагалі до мізерно малих. Звичайно, у футболі може статися абсолютно все, та й нинішні три очки відставання від лідируючого Арсеналу і потенційно п'ять пунктів, якщо враховувати наявність одного матчу в запасі у Манчестер Сіті, — це, наче, не так і багато. Але до кінця чемпіонату залишилося лише чотири гри, а якісь вагомі аргументи навіть для того, що Ліверпуль точно не втратить очки знову, на жаль, знайти дуже складно.