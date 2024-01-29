Англія

Football.ua розповідає про варіанти майбутнього мерсісайдців під керівництвом нового тренера на тлі шокуючого відходу німецького спеціаліста.

Юрген Клопп офіційно оголосив про те, що залишить посаду головного тренера Ліверпуля наприкінці цього сезону. Ця новина шокувала не лише вболівальників "червоних", а й увесь європейський футбол загалом.

Майже за дев'ять останніх років німецький фахівець банально почав асоціюватися у нас виключно з Ліверпулем, де він виграв практично усе (крім Ліги Європи), але тепер його епоха в таборі мерсісайдців підходить до свого завершення. І так, за іронією долі, один із найемоційніших тренерів сучасності йде саме через емоційне вигорання...

Головні питання, які зараз хвилюють як мінімум кожного фаната "червоних", а як максимум — кожного любителя англійського футболу: хто справді може замінити Юргена Клоппа, і яке майбутнє чекає на Ліверпуль під керівництвом нового наставника. У даному матеріалі ми розглянемо найреалістичніші варіанти для "червоних" з погляду футбольної філософії та не тільки, а також оцінимо їх перспективи.

ПОЛІТИКА "СЕРДЕЦЬ", АБО ХАБІ АЛОНСО

Почнемо з самого очевидного варіанту, який відразу ж спливає в голові у багатьох, коли розмова заходить про потенційного "ідеального" змінника Клоппа. Хабі Алонсо та його леверкузенський Баєр є однією з головних приємних сенсацій у європейському футболі цього сезону, через що за іспанським фахівцем уже зараз вишикувалася іменита черга з найкращих клубів, які в тій чи іншій мірі замислюються над зміною тренерського штабу. Безперечно, тепер Ліверпуль мимоволі до цієї черги приєднався.

Баєр — один з лідерів турнірної таблиці Бундесліги фактично з самого старту сезону, але головний момент далеко не у вражаючих результатах "фармацевтів", які справді мають великі шанси перервати гегемонію мюнхенської Баварії на внутрішній арені. Комбінаційний, результативний, ефектний і сучасний тренерський стиль, що базується на контролі м'яча, — ось що приваблює в Хабі Алонсо умовний мадридський Реал і точно приверне Ліверпуль.

Чи безпечний це варіант? На папері — так, звісно. Чи є впевненість у тому, що Алонсо залишиться у Баєрі після завершення сезону? Ні, немає. До того ж, іспанський фахівець виступав за Ліверпуль під час своєї кар'єри футболіста в період з 2004 по 2009 рік, тому "червона сторона" Мерсісайда не чужа для нього, що можна сказати і про Реал Мадрид.

"ІДЕАЛЬНЕ РОКІРУВАННЯ", АБО ЮЛІАН НАГЕЛЬСМАНН

Якщо мова йдеться про найталановитішого і найперспективнішого представника німецької тренерської школи, то Юліан Нагельсманн ідеально підходить під цей опис. Єдине, що може бентежити у нинішньому головному тренері збірної Німеччини, — це його вік. Втім, 36-річний Юліан уже встиг попрацювати у низці іменитих клубах Бундесліги, і чому б саме йому не взяти естафету у Клоппа в Ліверпулі після ЄВРО-2024?

Контракт Нагельсманна з національною збірною Німеччини спливає саме після найближчої континентальної першості, і через бажання молодого фахівця повернутися до клубного футболу цю угоду навряд чи буде продовжено.

А тепер уявіть наступний сценарій: Нагельсманн відробляє ЄВРО-2024, йде до Ліверпуля, а Юрген Клопп іде "відпочивати" і набиратися ментальних сил у зворотному напрямку — до німецької збірної (і вже з'явилася інформація про інтерес до Клоппа з боку "бундестім").

Серед плюсів такого рокірування відразу можна відзначити дуже схожу футбольну філософію та вимоги тренерів. Серед мінусів – Ліверпулю доведеться чекати, що позначиться на передсезонній літній підготовці та трансферній кампанії. Але з іншого боку: а на кого з клубів не вплине, якщо враховувати фактор проведення міжнародних змагань? Усім доведеться чекати.

Проте також є кілька моментів, які руйнують цю теорію. По-перше, Клопп сказав, що після Ліверпуля протягом року не планує нікого тренувати, тому чи очолить він збірну Німеччини після ЕВРО-2024 — велике питання. По-друге, ще невідомо, наскільки добре виступить "бундестім" на майбутньому домашньому турнірі.

ШАНС РЕАБІЛІТУВАТИСЯ ДЛЯ ГРЕМА ПОТТЕРА ПІСЛЯ ЧЕЛСІ

Після провалу в лондонському Челсі у деяких уболівальників дуже скептичне ставлення до Грема Поттера. Зрозуміти це можна, але ми б не робили однозначних висновків щодо англійського фахівця виключно з невдалого досвіду в стані "синіх" — той же приклад Маурісіо Почеттіно доводить зараз, що в умовах глобальних змін у всіх аспектах Челсі банально потрібен час, щоб почати реалізовувати потенціал дуже молодого складу.

Тим більше хіба один провал у кризовому проєкті з рандомними рішеннями недосвідченого нового керівництва може скасувати те, що свого часу Поттер підняв шведський Естерсунд із четвертого дивізіону до першого в історії клубу тріумфу у Кубку Швеції та виступів у Лізі Європи? Або чи може той провал у Челсі скасовує ту побудовану систему в Брайтоні, яка працює й досі? Ні, бо у Ліверпулі, де немає таких "авгієвих стаєнь" як у Челсі, у Грема Поттера все може вийти набагато швидше і набагато успішніше.

ПІДВИЩЕННЯ ДЛЯ РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБІ

Не будемо відходити далеко від Брайтона і згадаємо про колишнього головного тренера донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, який успішно і миттєво перейняв у свої руки систему "чайок", продовживши роботу та минулі напрацювання Грема Поттера в тому ж руслі.

Футбольна філософія Де Дзербі не потребує особливого представлення. Це контроль м'яча, комбінації, універсалізм виконавців та якісний високий командний пресинг. З погляду стилістики, що ще потрібно Ліверпулю від нового тренера на заміну Клоппу? Єдине – доведеться гарненько заглянути в кишеню, щоб виплатити неустойку Брайтону, і тоді від такого призначення можуть виграти усі.

ЩЕ ОДИН "ЛИСИЙ ШАРЛАТАН" В АПЛ, АБО АРНЕ СЛОТ

Арне Слот — ще один яскравий приклад сучасного тренера, який вимагає від своїх команд яскравого атакуючого футболу. Розуміємо, що на тлі кризи Манчестер Юнайтед під керівництвом Еріка тен Гага у вас мимоволі можуть з'явитися сумніви до тренерів з нідерландської Ередевізі, особливо без волосся на голові. Втім, давайте все-таки залишимо ці паралелі осторонь і розглядатимемо кожного як окремий приклад.

Минулого сезону Феєнорд під керівництвом Слота вдруге в 21 столітті виграв чемпіонат Нідерландів, при цьому зробивши це в яскравому атакуючому стилі. Боси донецького Шахтаря були настільки вражені роттердамцями, що згодом забрали до себе і призначили головним тренером асистента Арне — Маріно Пушича, який вже на перших етапах своєї роботи показав якісний футбол та результати.

Так, Слот може не виправдати високих очікувань уболівальників Ліверпуля на самому початку, але згодом нідерландець здатний добиватися результатів з обмеженими ресурсами. А судячи з інтерв'ю Юргена Клоппа щодо планів на літню трансферну кампанію, у "червоних" якраз і будуть певною мірою ці "обмежені ресурси".

ХАВІ ЕРНАНДЕС В АПЛ?

Напередодні Хаві слідом за Клоппом вирішив анонсувати, що залишить Барселону наприкінці сезону. Звичайно, гра та результати каталонців у нинішній кампанії абсолютно не вражають, але тим часом не забуватимемо про інші проблеми "блаугранас", насамперед фінансових.

Чи хотіли б ми побачити Хаві на чолі Ліверпуля? Як мінімум, такий варіант не є якимось нереальним. Єдине чого "червоним" доведеться адаптуватися — це до вимоги іспанського фахівця до тотального контролю, чого ніколи не було ключовим аспектом футболу Клоппа. В іншому ж Хаві виглядає дуже підходящим кандидатом.

ОДНИМ СЛОВОМ ПРО ІНШИХ ЦІКАВИХ КАНДИДАТІВ

- Томас Франк, який нині очолює Брентфорд, є вельми системним спеціалістом із сучасними вимогами. Звісно, через певну обмеженість в якостях наявних кадрів у таборі "бджіл" він не може показати весь свій тренерський потенціал у повній мірі, на що хотілося б подивитися. Франк робить ставку у Брентфорді на швидкі контратаки та стандартні положення, тому може розкритися в Ліверпулі по-новому, де йому не потрібно буде настільки багато думати про оборону. Не забуваємо, що саме Клопп став першим тренером в АПЛ, який запросив тренера зі вкидання аутів, що також доволі успішно практикував у себе й Томас Франк.

- Жирона є чи не головною сенсацію в європейському футболі, тому велика увага до її головного тренера Мічела є зрозумілим фактом. Велика ставка атаки через фланги, підключення фулбеків за участю вінгбеків, наявність габаритного форварда... У Жирони та Ліверпуля можна знайти досить схожих сторін, але все-таки, здається, наступним клубом Мічела стане Барселона. Подивимося...

- А якщо в найближчому майбутньому відбудуться якісь непередбачені звільнення в інших іменитих клубах? Тут тоді варто поговорити про Анге Постекоглу з Тоттенгема, Луїса Енріке з ПСЖ, Маурісіо Почеттіно з Челсі та Марко Розе з Лейпцига. Стилістично ці фахівці можуть підійти Ліверпулю, але всерйоз оцінювати їх на даному етапі як реальні кандидати ми не будемо.

ТІ, ПРО КОГО ЗГАДАЮТЬ, АЛЕ В КОГО МИ НЕ ВІРИМО

Зінедін Зідан, Жозе Моурінью та Антоніо Конте — це три спеціалісти з дуже гучними іменами, які нині перебувають у статусі вільних агентів, тому їх тією чи іншою мірою варто згадати апріорі, коли мова йдеться про пошуки нового головного тренера для чергового європейського топ-клубу. Однак із усіх вищезгаданих кандидатів саме ці прізвища викликають найбільший скепсис щодо майбутніх перспектив "червоних" у разі призначення.

Той же Зідан одного разу опинився в зірковому мадридському Реалі у потрібному місці та у потрібний час, тому який він дійсно тренер, незважаючи на виграні трофеї, є певною загадкою. Жозе, у свою чергу, здатний давати результати на короткій дистанції зі своїм прагматичним підходом, але назвати його системним тренером на тривалий термін язик не повернеться. Конте — це з погляду стилю банально не те, що ми звикли бачити у виконанні Ліверпуля, та й останні невдачі в Англії поряд із непростим характером не грають йому плюс.

Стівен Джеррард? Безперечно, легенда Ліверпуля, але йому зараз і в Саудівській Аравії доволі добре, де напередодні він продовжив контракт із Аль-Іттіфаком до 2027 року. Та й за всієї любові фанатів "червоних" до Стіві Джі, навряд чи цей варіант на посаду головного тренера влаштує їх на тлі останньої невдачі англійця в Астон Віллі.

ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ: ЩО ДАЛІ БУДЕ З ЛІВЕРПУЛЕМ?

Для початку торкнемося теми нинішнього сезону, який допрацює Юрген Клопп. Існує думка, що німецький фахівець поспішив зі своєю заявою про звільнення, адже це може негативно вплинути на атмосферу в команді на тлі безпосередньої участі в чемпіонських перегонах. Чи можливий таке? Звісно, можливо. Але з іншого боку, це навпаки може стати додатковою мотивацією для команди, яка, як сказав Джеймі Каррагер, захоче "пошуміти насамкінець" для свого улюбленого керманича.

А що буде з Ліверпулем після Клоппа? Давайте так: ми з вами не займатимемося шарлатанством і спробами передбачити майбутнє за відсутності будь-яких в'язких моментів для більш-менш адекватного аналізу. Багато що залежить від майбутніх рішень керівництва — від того, хто стане новим головним тренером, хто прийде на посаду спортивного директора, яким буде фінансування і чи не захочуть нинішні власники знову повернутися до ідеї продажу клубу новим акціонерам.

Що можна сказати точно: Юрген Клопп не залишає після себе "випалене поле" в Ліверпулі, як це було з сером Алексом Фергюсоном в Манчестер Юнайтед або мсьє Арсеном Венгером в Арсеналі, однак це, безперечно, початок нової ери в "червоному Мерсісайді". Початок глобальних змін, які можуть бути абсолютно різного характеру.