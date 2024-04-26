Англія

Тільки прогресу в результатах не вистачає.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів про взаємовідносини з вболівальниками "червоних дияволів". Його слова наводить BBC.

"Думаю, вболівальники підтримують нас. Заходячи на Олд Траффорд, я чув, як нас зустрічають, це було голосніше, ніж будь-коли.

Коли ми граємо на виїзді, за нашу команду завжди активно вболівають на чужих стадіонах. Я думаю, що в нас дуже хороший зв'язок з вболівальниками клубу", — заявив Тен Гаг.

Я хочу, щоб команда була більш організована у роботі проти м'яча та грала з більшою інтенсивністю на завершальній стадії сезону. Гравці лінії атаки повинні більш агресивно пресингувати зону м'яча, таким чином ми будемо краще діяти в оборонній фазі.

Треба також зауважити, що ми здійснили серйозний прогрес у володінні м'ячем та розвинули наш атакувальний стиль у цьому сезоні", — сказав Тен Гаг.