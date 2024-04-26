Англія

Не дивно, враховуючи репутацію деяких видань.

Напередодні матчу 35-го туру АПЛ між Бернлі та Манчестер Юнайтед, головний тренер "манкуніанців" Ерік тен Гаг не став відповідати на запитання журналістів британських таблоїдів The Sun, Manchester Evening News та The Mirror.

Нідерландський фахівець заборонив цим трьом виданням ставити запитання на прес-конференції, розкритикувавши "нешанобливий" характер їхніх репортажів після перемоги його команди в серії пенальті над Ковентрі (3:3, по пенальті — 4:2) у півфіналі Кубка Англії.

Наразі Манчестер Юнайтед посідає шосте місце в АПЛ, набравши 53 пункти після 33-х зіграних турів.

Матч між МЮ та Бернлі відбудеться 27-го квітня, о 17:00 за київським часом.