Важливі для Тоттенгема виконавці готові допомогти своїй команді у дербі.
Педро Порро і Рішарлісон, Getty Images
26 квітня 2024, 19:45
Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився щодо готовності своїх підопічних до домашнього матчу 35 туру АПЛ проти Арсеналу, передає офіційний сайт "шпор".
Правий захисник Педро Порро був вимушений залишити поле у виїзному поєдинку з Ньюкасл Юнайтед (4:0) у 33 турі АПЛ на 49-й хвилині. За два тижні 24-річний іспанець зумів оговтатися від проблеми.
У поточному сезоні Порро взяв участь у 31 матчі Тоттенгема у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 7 асистами.
Центральний нападник Рішарлісон пропустив домашній матч проти Ноттінгем Форест (3:1) у 32 турі чемпіонату Англії і вищезгадану зустріч із Ньюкаслом. 26-річний бразилець скористався двотижневою перервою, щоб відновитися після проблем із коліном.
Протягом нинішньої кампанії Рішарлісон взяв участь у 28 матчах "шпор" у всіх турнірах, відзначившись 11 голами і 3 асистами.
"Педро та Ріші добре тренувалися цього тижня, тому вони обидва доступні", — пояснив Постекоглу.
Нагадаємо, у неділю, 28 квітня, Тоттенгем прийматиме Арсенал у рамках 35 туру АПЛ. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Допомогти господарям поля не зможуть голкіпер Фрейзер Форстер, захисник Дестіні Удоджі, півзахисники Олівер Скіпп і Раян Сессеньйон, а також нападник Манор Соломон.