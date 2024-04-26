Англія

Важливі для Тоттенгема виконавці готові допомогти своїй команді у дербі.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився щодо готовності своїх підопічних до домашнього матчу 35 туру АПЛ проти Арсеналу, передає офіційний сайт "шпор".

Правий захисник Педро Порро був вимушений залишити поле у виїзному поєдинку з Ньюкасл Юнайтед (4:0) у 33 турі АПЛ на 49-й хвилині. За два тижні 24-річний іспанець зумів оговтатися від проблеми.

У поточному сезоні Порро взяв участь у 31 матчі Тоттенгема у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 7 асистами.

Центральний нападник Рішарлісон пропустив домашній матч проти Ноттінгем Форест (3:1) у 32 турі чемпіонату Англії і вищезгадану зустріч із Ньюкаслом. 26-річний бразилець скористався двотижневою перервою, щоб відновитися після проблем із коліном.

Протягом нинішньої кампанії Рішарлісон взяв участь у 28 матчах "шпор" у всіх турнірах, відзначившись 11 голами і 3 асистами.

"Педро та Ріші добре тренувалися цього тижня, тому вони обидва доступні", — пояснив Постекоглу.

Нагадаємо, у неділю, 28 квітня, Тоттенгем прийматиме Арсенал у рамках 35 туру АПЛ. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Допомогти господарям поля не зможуть голкіпер Фрейзер Форстер, захисник Дестіні Удоджі, півзахисники Олівер Скіпп і Раян Сессеньйон, а також нападник Манор Соломон.