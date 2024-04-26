Англія

Але у іспанського фахівця були інші плани.

Керівництво Манчестер Юнайтед розглядало головного тренера Барселони Хаві в якості заміни чинному керманичу клубу Еріку тен Гагу. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, "манкуніанці" встигли зв'язатися з агентом 44-річного тренера Артуро Каналесом, проте переговори були припинені після того, як іспанський фахівець оголосив, що не покидатиме Барселону після закінчення поточного сезону.

Повідомляється, що керівники "червоних дияволів" бачать у Хаві фахівця, який має великий авторитет та здатний взятися за складний проєкт, не боячись брати на себе відповідальність.

Раніше головний тренер Барселони Хаві прокоментував своє рішення залишитися на чолі "блаугранас".