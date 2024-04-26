Але у іспанського фахівця були інші плани.
Хаві, getty images
26 квітня 2024, 19:52
Керівництво Манчестер Юнайтед розглядало головного тренера Барселони Хаві в якості заміни чинному керманичу клубу Еріку тен Гагу. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, "манкуніанці" встигли зв'язатися з агентом 44-річного тренера Артуро Каналесом, проте переговори були припинені після того, як іспанський фахівець оголосив, що не покидатиме Барселону після закінчення поточного сезону.
Повідомляється, що керівники "червоних дияволів" бачать у Хаві фахівця, який має великий авторитет та здатний взятися за складний проєкт, не боячись брати на себе відповідальність.
Раніше головний тренер Барселони Хаві прокоментував своє рішення залишитися на чолі "блаугранас".