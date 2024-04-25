Іспанія

Іспанський фахівець пояснив своє рішення залишитись у Барселоні.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував своє рішення залишитися на чолі "блаугранас", незважаючи на свою заяву про відхід, зроблену в січні.

"Я великий фанат Барселони. Я завжди намагаюся зробити все можливе для клубу, і це найголовніше. Коли я зустрівся з президентом, він мав велику довіру до мене, як і вся рада директорів.

Підтримка гравців була дуже важливою для мене. Саме вони змусили мене зрозуміти, що мені треба продовжувати. Цей проект не завершено, хоча ми, можливо, і не виграємо трофеї цього сезону.

Вболівальники також змусили мене подумати, що мені треба продовжувати. І насамперед я вважаю себе готовим до цього. Одним колективом ми бачимо себе здатними робити великі справи.

У січні я думав, що найкраще змінити напрямок, але динаміка змінилася, і після зустрічі з президентом я подумав про благо клубу, і ми вирішили продовжувати. Ми збираємося працювати з усім ентузіазмом.

Хто б що не говорив про мій контракт, той завдасть шкоди. Лапорта та Деку знали, що я не зароблю жодного євро, якщо піду. Це нашкодило б тільки мені, і президент знає, що гроші за моїм контрактом, якби я пішов, перейшли б до наступного тренера.

Це колективна справа, є консенсус. Я людина клубу. У мене прекрасна гармонія з Деку та президентом. Ми одна родина. Я завжди прагну кращого для клубу. Я не ставив умов для продовження роботи", – сказав Хаві на прес-конференції.

Раніше своїми думками про рішення Хаві залишитись поділився президент Барселони Жоан Лапорта.