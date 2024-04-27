Англія

Керманич Ліверпуля розповів про стан команди перед грою проти Вест Гема.

Ліверпуль у рамках тридцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти лондонського Вест Гема.

Вест Гем — Ліверпуль. Напередодні

Перед грою головний тренер "червоних" Юрген Клопп розповів про стан власних підопічних.

"Я ненавидів нас за те, як ми грали в дербі. Ми навіть близько не були такими, якими хотіли б бути. Якось так сталось, що ми більше не бачили позитиву в ситуації, що у нас є хороша стартова позиція, тож давайте підемо і наздоженемо інших. Але наздоганяти можна тільки в позитивному настрої.

Ви самі бачили ту гру. Це була не перша наша погана гра, але вона точно була найгіршою. Крістал Пелес навіть близько не стояв. Я бачу дві команди, Арсенал і Манчестер Сіті, які грають у футбол із дійсно позитивним настроєм і йдуть до своєї мети.

Ми теж можемо це робити, але не робимо. Поки що. Кого я можу зробити відповідальним за це? Це й буде моєю роботою до останнього дня тут, щоб переконатись, що хлопці відчувають свою відповідальність.

На гру було просто жахливо дивитися. У Німеччині, коли вболівальники незадоволені командою і вважають, що вона недостатньо бореться, вони співають "Wir wollen euch kämpfen sehen", що перекладається як "Ми хочемо бачити, як ви боретесь".

Я був близький до того, щоб заспівати це своїй команді! Жодна з моїх команд ніколи не чула цього. Ніколи. Я ніколи не чув, щоб хтось казав, що моя команда не бореться, тому що моя команда завжди прагнула цього. А тепер… Вау, а як так сталось?

Повірте, я не знаю, про що я думав у ці моменти, але перший гол Евертона був якимось жартом. Це просто те, що трапляється, коли ти не в своїй тарілці. Ми могли п’ять разів вибити той м’яч за трибуни, і врешті-решт Джарред Брентвейт не влучив належним чином по м’ячу під час удару, але він усе одно закотився у ворота.

Ви можете сміятись із цього, але це було неймовірно. Ми робили помилки й раніше в інших сезонах, але з цим треба якось боротись.

Але набагато важливіше те, що ви створюєте основу впродовж більшої частини сезону, поки не побачите фінішну пряму, і тоді ви йдете до неї. Це має бути найбільш очікуваним моментом року. І ми робили так у минулому, виграючи всі ігри накатом, а зараз ми не можемо цього зробити з різних причин.

Тепер ми повинні знайти оптимальний склад та спосіб, щоб досягти набагато кращих результатів на полі Вест Гема", — заявив німецький фахівець.

Матч Вест Гем — Ліверпуль відбудеться 27 квітня, о 14:30.