Англія

Команда Юргена Клоппа продовжила "чемпіонські" перегони черговою невдачею.

Ліверпуль в рамках поєдинку 35 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправився у гості до Вест Гема. Команда Юргена Клоппа навряд чи вже побореться за чемпіонство, але поставила за мету просто виграти всі матчі, що залишились. В стартовому складі "червоних" не знайшлось місця для Мохамеда Салаха, тоді як праворуч в атаці у "червоних" вийшов Гарві Елліотт.

З перших хвилин зустрічі Ліверпуль заволодів ігровою ініціативою й доволі швидко міг відкрити рахунок, коли Елліотт встиг на дальню стійку після скидання партнера й пробив — м'яч влучив в сітку з зовнішньої сторони. Вест Гем згодом почав трохи відсувати гру від своїх воріт, але момент знов вивник у гостей. Діас отримав пас з глибини та скинув м'яч на Гакпо, якого збив захисник. М'яч підхопив Діас та пробив і влучив у руку Огбонна. Здавалось би, що повинен бути пенальті, але на початку атаки був офсайд у Діаса.

Вже в другій половині першого тайму Діас змістився в центр та несподівано проби в ближній кут — стійка врятувала Вест Гем. Після цього свою відповідь надав Вест Гем. Спочатку Боуен пробив з підступів до чужого штрафного, м'яч зачепив ногу Ван Дейка та летів у кут, але Аліссон врятував команду. А згодом Боуен ударом головою відправив м'яч у ворота після подачі з кутового. 1:0.

До перерви команди більше нічим цікавим не відзначились, а на початку другого тайму Ліверпуль встановив паритет. Діас відпасував з лівого флангу на Робертсона, а той другим дотиком пробив в кут — Ареола не зміг врятувати. 1:1. Команда Клоппа продовжила чинити тиск на супротивника й могла відзначитись ще раз - Гравенберх пробив п'ятою після закидання партнера з лівого флангу, але влучності забракло.

Атакувальний стиль гри приніс Ліверпулю дивіденди в середині другого тайму, коли Гакпо пробив з чужого штрафного після подачі з кутового — після влучання у Огбонна ігровий снаряд відлетів до Суочека, який при намаганні вибити влучив у Ареола, а вже від того м'яч залетів у ворота. Оце так комбінація! 1:2. Після цього Ареола довелось двічі рятувати свою команду — спершу після удару Діаса в ближній кут, а потім й після удару головою від Мак Аллістера.

Здавалось, що Ліверпуль зможе закрити цей матч, але несподівано Вест Гем зрівняв рахунок. Боуен зробив вивірений навісний пас на Антоніо, а той ударом головою спіймав Аліссона на протиході. 2:2. Ліверпуль не втрачав надії перемогти і навіть мав шанс для цього — Салах протягнув м'яч через все поле і віддав неточний пас на Нуньєса, але Елліотт все ж завершив атаку ударом — м'яч тільки облизнув поперечину. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічийний результат — 2:2.

Вест Гем — Ліверпуль 2:2

Голи: Боуен, 44, Антоніо, 77 - Робертсон, 48, Ареола (аг), 66

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Огбонна, Палмьєрі — Соучек (Ворд-Праус, 74), Альварес — Боуен, Пакета, Кудус — Антоніо

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 79), Кванса (Собослаї, 90), ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Ендо (Нуньєс, 79), Гравенберх — Елліотт, Гакпо, Діас (Салах, 78)

Попередження: Ендо, Мак Аллістер