Англія

Завершилася низка матчів у рамках 35-го туру чемпіонату Англії-2023/24.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув непросту перемогу над Бернлі, який веде боротьбу за виживання.

Здавалося, що результат цього протистояння визначить єдиний гол Антоні на 79-ій хвилині — перший для стомільйонного бразильського вінгера у поточному сезоні АПЛ, проте за кілька хвилин Амдуні реалізував пенальті та здобув для Бернлі нічийний результат.

Манчестер Юнайтед — Бернлі 1:1

Голи: Антоні, 79 - Амдуні, 87 (пен)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Каземіро, Магвайр, Далот — Мейну (Мактоміней, 65), Еріксен (Амрабат, 81) — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Гойлунн (Діалло, 65)

Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев, да Сілва — Фостер, Берге, Каллен, Брун Ларсен (Гудмундссон, 73) — Одобер, Фофана (Амдуні, 57)

Попередження: Антоні — Одобер, Каллен, Естев

Шеффілд Юнайтед зазнав нищівної поразки від Ньюкасл Юнайтед та офіційно втратив будь-які математичні шанси на збереження прописки у найвищому дивізіоні Англії.

Всього на рахунку команди Кріса Вайдера вже 97 пропущених голів у цьому сезоні АПЛ.

Ньюкасл Юнайтед - Шеффілд Юнайтед 5:1

Голи: Ісак, 26, 61 (пен) Гімараес, 54 Осборн (аг), 65 Вілсон, 72 - Ахмедходжич, 5

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто, Шер (Крафт, 46), Берн, Голл (Мерфі (Барнс, 66), 81) — Лонгстафф, Гімараес, Андерсон (Вілсон, 66) — Мерфі (Барнс, 66), Ісак, Гордон (Рітчі, 82)

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Голгейт (Робінсон, 67), Ахмедходжич, Трасті — Богл, Гамер (Сліман, 79), Арбластер, Брукс (Соуза, 70), Осборн — Арчер (Осула, 67), Бреретон1

Фулгем та Крістал Пелес у рамках лондонського дербі визначити переможця не змогли, обмінявшись при цьому забитими голами.

Фулгем — Крістал Пелес 1:1

Голи: Муніз, 53 - Шлупп, 87

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Бессі, Робінсон — Пальїнья (Лукич, 69), Рід (Вілліан, 69) (Керні, 85) — Івобі, Перейра (Вілсон, 86), Рід (Вілліан, 69) (Керні, 85) — Муніз (Броя, 86)

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Річардс — Муньйос, Вортон, Г'юз, Мітчелл (Ахамада, 86) — Аю (Шлупп, 76), Олісе — Матета (Едуар, 69)

Попередження: Г'юз, Андерсен

Вулвергемптон у паралельному матчі здобув перемогу над Лутоном із рахунком 2:1.

Вулвергемптон — Лутон Таун 2:1

Голи: Хі Чхан, 39, Тоті, 50 - Морріс, 81

Вулвергемптон: Са — Семеду, Кілман, Тоті, Доерті — Траоре — Хі Чхан, Гомес, Леміна, Аїт-Нурі (Буено, 86) — Кунья (Са, 76)

Лутон Таун: Камінські — Берк, Менгі, Ошо — Хашіока (Вудроу, 66), Самбі Локонга, Барклі (Адебайо, 78), Дауті (Оньєдінма, 88) — Кларк (Беррі, 65), Чонг — Морріс

Попередження: Гомес, Чхан — Локонга, Сарабія